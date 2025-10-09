Megaoperativo en San Antonio deja más de 370 mil productos decomisados: están valorados en 1,9 millones de dólares

Durante la última semana de septiembre se llevó a cabo en San Antonio el tercer Mega Operativo del Programa de Control de Pasajeros y Cargas de las Naciones Unidas, instancia que dejó como resultado cerca de 350 mil unidades de productos incautados, 541 contenedores escaneados y más de 1,9 millones de dólares en mercancías fiscalizadas.

Durante los controles se decomisaron 378.743 artículos , entre ellos juguetes, zapatillas, cigarrillos, cargadores, perfumes y alimentos sin autorización sanitaria.

Entre los hallazgos destacan 6.800 pares de zapatillas con logos falsos de Adidas, 29 mil cargadores Samsung adulterados y 90 mil cajetillas de cigarrillos provenientes de China, escondidas en cajas refrigeradas con comida.

Además, los fiscalizadores detectaron productos alimenticios como salchichas, yogures, cafés y galletas sin documentación sanitaria, junto a juguetes y artículos plásticos que incumplían las normas de ingreso al país.

En otro contenedor se hallaron 84 mil pilas Duracell, 4.500 perfumes de distintas marcas, 3 mil joysticks y más de 130 mil llaveros y figuras de personajes populares.

Entre enero y septiembre de este año, la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio ha incautado más de 4,5 millones de artículos falsificados, 3 millones de unidades de medicamentos y cosméticos, 174 toneladas de cobre y más de 29 mil cajetillas de cigarrillos ilegales, consolidándose como una de las zonas portuarias más activas en la lucha contra el contrabando y el comercio ilícito.

“Grandes resultados”

El director regional subrogante de Aduanas, Ángelo Vergara, valoró el trabajo conjunto y explicó que el programa permite “hacer inteligencia, compartir información con distintos organismos del Estado y ejecutar operativos como este”.

Por su parte, Nicolás Benza, coordinador del programa para el Cono Sur y Bolivia, destacó que Chile forma parte de esta red internacional desde 2023: “Venimos trabajando con fondos del Gobierno de Estados Unidos, específicamente de la agencia INL. Este operativo pone en práctica el conocimiento adquirido en los entrenamientos y en los intercambios realizados para mejorar las capacidades de fiscalización”.

La delegada provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, subrayó que la iniciativa responde a una política impulsada por el Gobierno para reforzar la seguridad portuaria. “Con Aduanas, la Armada, la PDI, el SAG y Carabineros seguimos apoyando estos megaoperativos que ya están dando grandes resultados”, afirmó.