Una de las escenas más recordadas del cine: el día que Sandra Bullock y Nicole Kidman se emborracharon en una grabación

Se trata de un clásico noventero y la escena en cuestión quedó en la historia.

Nicole Kidman y Sandra Bullock protagonizaron una de las escenas más recordadas del cine de los noventa en Hechizo de amor (Practical Magic), aunque pocos saben que la magia detrás de ese momento tuvo un ingrediente muy real: tequila.

Estrenada en 1998 bajo la dirección de Griffin Dunne, la película basada en la novela homónima de Alice Hoffman narra la historia de las hermanas Owens, dos brujas que deben enfrentar una antigua maldición familiar: todo hombre que se enamore de ellas está condenado a morir.

Con los años, la cinta se convirtió en un clásico de culto por su fusión de romance, fantasía y una poderosa representación de la hermandad femenina.

Su legado ha sido tan duradero que, más de dos décadas después, se confirmó una secuela programada para estrenarse el próximo año.

Entre sus momentos más icónicos está la escena en la que las hermanas Sally y Gillian Owens, junto a sus excéntricas tías Frances y Jet, comparten margaritas en la cocina a medianoche.

Lo que parecía una divertida secuencia improvisada entre personajes resultó ser una noche de rodaje con tequila auténtico.

Bullock reveló años más tarde que la idea surgió de Kidman, quien llevó una botella de tequila “no precisamente de la mejor calidad” para ayudar a entrar en personaje.

Queríamos que la escena se sintiera natural, y vaya que lo logramos”, bromeó la actriz en una entrevista con People, donde confesó que ambas terminaron algo más alegres de lo planeado.

La química entre Sandra y Nicole, potenciada por ese improvisado brindis, fue uno de los elementos que ayudó a convertir Hechizo de amor en una película entrañable.

