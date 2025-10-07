¿Ed Gein realmente tuvo novia? La mujer que dice haber mantenido una relación con el asesino entregó una escalofriante declaración

Cuando en 1957 la policía de Wisconsin descubrió los crímenes de Ed Gein, el ‘carnicero de Plainfield’, el horror no solo se centró en sus víctimas.

En medio del escándalo apareció una mujer llamada Adeline Watkins, quien aseguró haber sido su novia durante casi veinte años.

Su relato, entre la devoción y la contradicción, añadió un nuevo matiz al mito del asesino que inspiró a personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill.

Watkins, de 50 años en aquel entonces, declaró ante la prensa que su relación con Gein comenzó en los años treinta.

Ella lo describió como “un hombre amable, reservado y con buen sentido del humor”, alguien que solía invitarla al cine y que incluso le propuso matrimonio en 1955.

“Aún amo a Ed Gein”, confesó ante los medios causando desconcierto en una sociedad que ya lo veía como un monstruo.

Sin embargo, pocos días después, la mujer se desdijo. Aseguró que nunca existió una relación formal, que apenas lo conocía y que sus palabras habían sido malinterpretadas por los medios.

La repentina retractación desató especulaciones: algunos creyeron que buscaba notoriedad en plena ola mediática, mientras que otros la consideraron una víctima más del frenesí que rodeaba el caso.

Adeline Watkins - Ed Gein Ampliar

Con el paso de los años, la figura de Adeline se transformó en parte del folclore oscuro en torno a Ed, un hombre cuya macabra historia marcó para siempre la cultura popular y dio origen a clásicos del cine de terror.

Hoy, décadas más tarde, su nombre volvió a resonar gracias a Netflix, ya que la compañía incluyó a Watkins en Monstruo: La historia de Ed Gein, la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy.

En esta versión, interpretada por la actriz Suzanna Son, Adeline Watkins aparece como una mujer ingenua, atrapada entre la fascinación y el miedo hacia Gein.

Aunque la serie toma licencias creativas, rescata el enigma de una mujer que, en medio del horror, aseguró haber encontrado amor en uno de los asesinos más perturbadores de Estados Unidos.