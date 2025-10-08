El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un menor de 13 años fue golpeado: violento turbazo afecta a familia en Peñalolén

Durante la madrugada de este miércoles, un violento asalto afectó a una vivienda ubicada en calle Cot, comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

En concreto, cerca de las tres de la mañana, tres sujetos armados ingresaron al domicilio y amenazaron a una mujer junto a sus dos hijos, de 13 y 6 años.

Según los primeros antecedentes policiales, el adolescente de 13 años fue golpeado en el rostro mientras los delincuentes exigían dinero y objetos de valor.

Finalmente, la banda sustrajo joyas, efectivo y diversas pertenencias del hogar, mientras seguían intimidando a la familia.

Posteriormente, los asaltantes cargaron las especies robadas en el automóvil familiar, un BMW, en el que huyeron junto al vehículo en el que habían llegado al lugar.

Carabineros realiza las diligencias para dar con su paradero y recuperar el auto sustraído.