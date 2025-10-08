;

Un menor de 13 años fue golpeado: violento turbazo afecta a familia en Peñalolén

Los delincuentes escaparon con joyas, dinero y el vehículo BMW del grupo familiar.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Un menor de 13 años fue golpeado: violento turbazo afecta a familia en Peñalolén

Un menor de 13 años fue golpeado: violento turbazo afecta a familia en Peñalolén

00:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este miércoles, un violento asalto afectó a una vivienda ubicada en calle Cot, comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

En concreto, cerca de las tres de la mañana, tres sujetos armados ingresaron al domicilio y amenazaron a una mujer junto a sus dos hijos, de 13 y 6 años.

Revisa también:

ADN

Según los primeros antecedentes policiales, el adolescente de 13 años fue golpeado en el rostro mientras los delincuentes exigían dinero y objetos de valor.

Finalmente, la banda sustrajo joyas, efectivo y diversas pertenencias del hogar, mientras seguían intimidando a la familia.

Posteriormente, los asaltantes cargaron las especies robadas en el automóvil familiar, un BMW, en el que huyeron junto al vehículo en el que habían llegado al lugar.

Carabineros realiza las diligencias para dar con su paradero y recuperar el auto sustraído.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad