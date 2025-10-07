;

Amplio operativo tras millonario robo en edificio de Las Condes: un ladrón fue detenido y otro sigue prófugo

Antisociales habían sustraído $125 millones en efectivo, sin embargo, personal policial evitó que se concretara el ilícito.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un importante operativo policial se desplegó hace unos minutos en un edificio ubicado en Avenida Las Condes, en la zona oriente de la capital.

Esto porque un grupo de ciudadanos chinos fueron interceptados en los estacionamientos del recinto por dos delincuentes.

Las víctimas habían retirado cerca de $125 millones en efectivo, lo cual fue sustraído por los ladrones.

Sin embargo, mientras salían del edificio, uno de los antisociales logró ser capturado, mientras que el otro huyó por los estacionamientos, siendo esto lo que finalmente motivó el operativo policial.

Actualmente, personal policial se encuentra en el recinto buscando al ladrón.

