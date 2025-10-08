Se juega: Delegación Presidencial de la RM ratifica el partido entre la Universidad Católica y Ñublense
El choque pendiente de la fecha 19 del Campeonato Nacional se jugará de todas formas, pese a la petición de suspensión de la Municipalidad de Las Condes.
A todos tomó por sorpresa la solicitud de la Municipalidad de Las Condes para suspender el partido entre Universidad Católica y Ñublense, a un día de que se dispute.
La alcaldesa Catalina San Martín envió la petición a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, argumentando que la programación del encuentro coincidía con actividades cotidianas de la comuna y que, por ello, no habría estacionamientos disponibles.
Según pudo saber ADN Deportes, pese a la solicitud desde Las Condes, la entidad gubernamental dirigida por Gonzalo Durán ratificó que el partido se jugará de todas maneras.
Este medio pudo confirmar que existe un oficio relacionado con los estacionamientos del recinto, en el cual se coordinó con todas las universidades y la clínica que ocupan esos espacios, logrando un acuerdo para que todo funcione con normalidad.
De esta manera, Universidad Católica y Ñublense podrán ponerse al día en el Campeonato Nacional y se verán las caras en el Claro Arena a las 20:30 horas.
