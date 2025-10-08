Municipalidad de Las Condes solicitó suspender el partido de la Universidad Católica y Ñublense de este jueves / Diego Martin

Cuando parecía que el partido entre Universidad Católica y Ñublense no tendría inconvenientes para disputarse este jueves, surgió un problema de último minuto.

La Municipalidad de Las Condes, a través de una carta enviada por su alcaldesa Catalina San Martín, informó que solicitó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana la suspensión del encuentro.

“Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes, por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Estadio Claro Arena. Evidentemente, un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”, indicó la edil.

En el documento se señalaba que la realización del partido chocaba con las actividades cotidianas de la comuna, como las labores en colegios, universidades y clínicas de alta afluencia de público.

Además, se indica que para el Claro Arena existe un plan operacional inédito en Chile, que involucra la participación de distintos actores encargados de la organización, y que para la preparación de este duelo no fue utilizado.