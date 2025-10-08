;

FOTOS. “Con profunda tristeza...”: La U despide a Miguel Ángel Russo con emotivo mensaje en redes sociales

El ex adiestrador argentino dirigió a los azules en 1996, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores de ese año.

Gonzalo Miranda

La U despidió a Miguel Ángel Russo

El dolor crece por minuto en gran parte del continente. Este jueves por la tarde, tras una larga batalla contra el cáncer, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años en Buenos Aires, Argentina.

Fue el 2017, cuando el ex adiestrador de la Universidad de Chile fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la vejiga y de próstata. Si bien se recuperó tras dos operaciones, incluidas sesiones de quimioterapia, el cuadro del trasandino se agravó seriamente en las últimas semanas.

Uno de los clubes donde más legado dejó, fue en la Universidad de Chile, quienes lo despidieron a través de sus redes sociales.

"Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores", esgrimieron.

Agregando que “a su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida”, cerró el cuadro universitario.

