“Nos rompe el corazón llegar hasta aquí; la gente no ve los sacrificios que nosotros hacemos”

La Roja dijo adiós al Mundial Sub 20 tras sufrir una dura goleada ante México por los octavos de final. Luego del partido disputado en Valparaíso, los jugadores chilenos se mostraron golpeados y dolidos por la eliminación.

“Nos rompe el corazón llegar hasta aquí. Este es un proceso y trabajamos mucho, la gente no ve los sacrificios que nosotros hacemos. Nos duele mucho llegar hasta esta instancia”, señaló el lateral derecho Felipe Faúndez en diálogo con DSports.

Por su parte, el defensa Ian Gárguez reconoció que “es duro perder de esta manera, en casa. Lo intentamos todo el partido y no se nos dio. México llegó y concretó. Ahora toca mirar hacia adelante y pensar en positivo”.

En tanto, el portero Sebastián Mella comentó: “La verdad es que estoy muy dolido. Creo que nos habíamos preparado bien en la semana. Lamentablemente, el resultado no se dio, México jugó bien. Pero así es el fútbol”.

Por último, el volante Agustín Arce mencionó que “en estos momentos no hay mucho que analizar. Desde mañana vamos a sacar conclusiones de lo que pasó. Nosotros aspirábamos a más, pero no se nos dio”.