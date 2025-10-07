El papel de La Roja Sub 20 en el Mundial de la categoría dejó sensaciones negativas de cara al futuro de la selección chilena. Salvo por un puñado de jugadores que demostraron estar a la altura, el nivel de juego fue preocupante.

Uno de los que destacó entre todo lo malo fue Lautaro Millán, que pese a incorporarse en las últimas semanas de preparación para la competencia, supo brillar con luz propia en el combinado nacional.

“Me voy dolido, porque vine para pelear cosas importantes, pero este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos. En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta”, dijo el atacante a la transmisión de DSports.

Las buenas sensaciones que dejó su fútbol abrieron la duda entre los hinchas chilenos sobre una posible continuidad en el proceso de La Roja adulta, algo que el jugador de Independiente aclaró de inmediato.

“Si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova); si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile”, afirmó Lautaro Millán.