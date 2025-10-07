;

VIDEO. “Vamos por buen camino”: el respaldo de Rossel a la gestión de Córdova en La Roja Sub 20

El capitán del elenco juvenil analizó como “chocante y frustrante” el no haber podido imponerse ante México.

Carlos Madariaga

Bastián Lizama

“Vamos por buen camino”: el respaldo de Rossel a la gestión de Córdova en La Roja Sub 20

“Vamos por buen camino”: el respaldo de Rossel a la gestión de Córdova en La Roja Sub 20 / Jam Media

Juan Francisco Rossel fue el encargado de sacar la voz por el plantel de La Roja Sub 20 tras la eliminación ante México.

En su rol de capitán, el atacante de la UC se expresó más que apesadumbrado por cómo se dio el partido en Valparaíso.

“Tristeza, frustración. El resultado fue muy adulterado, en los primeros 20 minutos merecimos algo más, los sometimos, los teníamos metidos en el arco, llegan una vez, patean y gol. Es chocante, frustrante, pero nos tenemos que sacar esto y la revancha la vamos a estar esperando”, dijo, haciendo autocrítica en torno a los problemas que mostraron en el Mundial.

Revisa también:

ADN

“En la fase ofensiva nos faltó el gol. Me faltó tener un poco más de calma, tomar mejores decisiones. Y atrás un poco de concentración, fueron jugadas muy puntuales en las que ellos nos convirtieron”, planteó, desestimando que las críticas a Nicolás Córdova influyeran en el rendimiento.

“No sabíamos lo que se estaba hablando. No escuchamos lo de afuera. No nos afectó. Agradecerle a la gente, llenaron el estadio en todos los partidos. Nosotros y ellos buscamos resultados, fue triste como se dio, pero les prometemos que vamos a volver”, recalcó, defendiendo el rol del DT en el proceso.

“Positivo el balance. El cuerpo técnico trabaja muy bien. No tengo duda que se va a ir notando de a poco lo que ellos plantean. Creo que vamos por buen camino. Vamos a seguir trabajando”, dijo, desestimando que el haber jugado pocos partidos con público les haya complicado.

“No depende de mí. Capaz puede que haya faltado. Por ahí nos afectó, pero es fútbol con gente o sin gente, al final uno se olvida y quiere ganar”, cerró Juan Francisco Rossel.

