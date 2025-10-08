;

FOTOS. Invitado de lujo: Kendrick Lamar llega al Estadio Nacional para ver partido del Mundial Sub 20

Tras su exitoso concierto en el Monumental, el rapero estadounidense asistió al recinto de Ñuñoa para presenciar el duelo de octavos de final entre Argentina y Nigeria.

ADN Radio

Invitado de lujo: Kendrick Lamar llega al Estadio Nacional para ver partido del Mundial Sub 20

El rapero estadounidense, Kendrick Lamar, asistió este miércoles al Estadio Nacional para presenciar el partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El artista fue captado en las tribunas del recinto de Ñuñoa con audífonos y un café en mano. Todo luego del exitoso concierto que realizó el pasado martes en la noche en el estadio Monumental.

