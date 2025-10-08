Invitado de lujo: Kendrick Lamar llega al Estadio Nacional para ver partido del Mundial Sub 20

El rapero estadounidense, Kendrick Lamar, asistió este miércoles al Estadio Nacional para presenciar el partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El artista fue captado en las tribunas del recinto de Ñuñoa con audífonos y un café en mano. Todo luego del exitoso concierto que realizó el pasado martes en la noche en el estadio Monumental.