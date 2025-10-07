Aplazado de la jornada 19, este jueves la Universidad Católica y Ñublense se ponen al día en el Campeonato Nacional 2025 con un partidazo a jugarse en el Estadio Claro Arena de Las Condes.

En los ‘cruzados’ hay expectación para conseguir otro triunfo consecutivo que les permita seguir ilusionados con el codiciado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026. Con 39 puntos, están en el quinto puesto.

Al frente tendrá a un Ñublense que tiene la última opción de poder optar a uno de los cupos para Copa Sudamericana 2026. Con 29 unidades, saben que deben ganar para poder seguir ilusionados con ese séptimo puesto que, de momento, lo tiene Cobresal con 38 puntos.

UC vs. Ñublense, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Ñublense, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 9 de octubre