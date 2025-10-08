Ministerio de la Mujer apelará libertad condicional de agresor de Nabila Rifo y solicitó medidas “extra” de protección

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó el beneficio de la libertad condicional que recibió Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque contra su expareja, Nabila Rifo, ocurrido en 2016.

Este martes se conoció que la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el cambio del lugar de cumplimiento de la condena, por lo que el hombre permanecerá bajo un régimen estricto de vigilancia.

Ante esto, la ministra Orellana anunció que apelarán el beneficio otorgado a Mauricio Ortega: “He instruido a la directora nacional que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumpla el resto de la condena donde se debe”.

“Además, hemos solicitado medidas extra de protección para la señora (Nabila) Rifo en la ciudad de Coyhaique”, añadió.