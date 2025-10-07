Celebraban un cumpleaños y murieron ayudando: la historia de la familia atropellada en Villa Alemana

Lo que comenzó como una noche de celebración terminó en tragedia en Villa Alemana, donde una familia completa perdió la vida al detenerse en la carretera para ayudar a otros conductores accidentados.

El fatal hecho ocurrió la madrugada del domingo en la Ruta 60-CH, y tuvo como responsable a un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, según informó TVN.

Las víctimas fueron identificadas como Carla Macis, una profesora de origen costarricense; su esposo Miguel Zárate; y su hija Fabiola, quien esa noche celebraba su cumpleaños número 34.

Una noche que terminó en tragedia

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía de Villa Alemana, el accidente ocurrió alrededor de las 03:15 horas, cuando un vehículo Hyundai Creta perdió el control y chocó contra una barrera lateral.

“Un segundo vehículo se detuvo para auxiliar a los ocupantes. En ese momento, una camioneta Ford Ranger roja, conducida por un hombre en estado de ebriedad, impactó primero al auto accidentado y luego al vehículo que se había detenido para ayudar”, explicó el fiscal Carlos Parra.

El golpe fue tan violento que provocó la muerte instantánea de quienes estaban dentro del vehículo y de los que habían descendido para asistir.

Entre ellos, la familia Zárate Macis, que apenas unos minutos antes regresaba de compartir una cena de cumpleaños.

Carla y Miguel se conocieron hace más de tres décadas en Perú. Poco después se radicaron en Chile, donde formaron una familia y echaron raíces.

Carla trabajaba como profesora en el Instituto Comercial Bicentenario de Viña del Mar, donde era muy querida por sus colegas y alumnos.