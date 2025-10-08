Más del 50% de los chilenos duerme con su mascota: expertos revelan si realmente es bueno para la salud

Dormir junto a tu mascota no solo es una de las prácticas más comunes entre los amantes de los animales, sino que también es una prueba de la confianza y el cariño mutuo.

Sin embargo, esta tradicional acción sigue siendo objeto de debate por parte de los especialistas.

Esto porque, según un estudio de Assalco - Zoomark, más del 50% de los dueños de mascotas comparten su cama con sus perros o gatos.

Por lo mismo, expertos dieron a conocer si dormir con las mascotas es beneficioso o riesgoso para el sueño.

Dormir con las mascotas: ¿Beneficio o riesgo para el sueño?

La veterinaria y etóloga Gabriella Tami, de Ultima Petfood, entregó una serie de consejos y recomendaciones a la hora de dormir con tu mascota.

Beneficios

Por ejemplo, Tami detalló que dormir con una mascota puede reducir el estrés y la ansiedad. Esto también ayudaría a la relajación.

Además, compartir estos espacios puede ser un apoyo fundamental para quienes sufren estrés postraumático o pesadillas, ya que disminuye la sensación de soledad y ayuda a mantener una rutina de descanso, algo clave en los momentos difíciles.

Riesgos

La experta también identificó uno de los problemas principales de dormir con tu mascota: la interrupción del sueño.

Esto porque se pueden dar episodios de calor excesivo durante la noche, ya que la temperatura corporal de los animales es superior a la de los humanos, lo que podría afectar al descanso.

Además, las mascotas pueden desarrollar hábitos como despertar a sus dueños a primera hora del día, si es que asocian este comportamiento como comida o paseos.

Consejos para dormir con tu mascota

Por lo mismo, se recomienda establecer una rutina de sueño, como salir de paseo antes de dormir, junto con evitar juegos en la cama.

También se aconseja mantener una buena higiene tanto de las sábanas como del pelaje del animal.

Asimismo, se calificó como fundamental tener actividad física durante el día para así asegurar un descanso nocturno óptimo.

En ese sentido, la psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño de Emma Colchón, Theresa Schnorbach, indicó que “compartir la cama con una mascota no es necesariamente perjudicial, pero exige cuidado y ajustes específicos para que el sueño humano no ceda terreno”.