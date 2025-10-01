En el quinto capítulo de Tecnociencia, el Podcast, conducido por la periodista científica Andrea Obaid, la Dra. Sara Mir, experta en anti envejecimiento, subrayó que el descanso es uno de los factores más determinantes para la salud y la apariencia.

“Si uno dijera una sola cosa para poder mantenerse joven es el dormir bien. El promedio en los adultos es siete horas, en que puedes llegar a un sueño profundo y para que tu cerebro se repare”, explicó la especialista.

La falta de sueño no solo afecta al organismo, sino que se refleja de inmediato en el rostro. “En la mañana te vas a encontrar con zonas con más arrugas y edema (…) eso demuestra que tuviste un dormir insuficiente”, señaló Mir.

“Eso acelera el envejecimiento”

La médica advirtió que las horas de descanso perdidas no se recuperan. “Las personas que pierden horas de sueño, por ejemplo quienes hacen turnos, eso no se recupera. Eso acelera el envejecimiento de manera notable”.

Sin embargo, añadió que las siestas pueden ser un apoyo puntual: “El hacer una siesta va a hacer que tú te sientas mejor durante el día. Es recomendable que las siestas no superen la media hora, no más de 30 minutos, y lo ideal es que sea antes de las 16 horas”.

