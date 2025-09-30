;

¿Café antes de dormir? La curiosa técnica que ayuda a recuperar energía más rápido

Según los expertos, la clave es la duración de la siesta.

Javiera Rivera

Taza de café

Taza de café / Yulia-Images

Aunque parezca una contradicción, tomar una taza de café antes de una siesta corta podría ser el truco ideal para mejorar la concentración y combatir el cansancio.

Según sugieren varias investigaciones publicadas en National Geographic. A esta práctica se le conoce como “siesta con cafeína”, y cada vez gana más interés entre científicos y expertos en sueño.

La explicación está en cómo actúa la cafeína en el cerebro. “La cafeína es un antagonista de la adenosina, la molécula que nos provoca somnolencia a lo largo del día”, explicó Scott Rivkees, endocrinólogo y profesor en la Universidad de Brown.

Mientras dormimos, la adenosina disminuye; y si a eso se suma el efecto retardado de la cafeína, el resultado puede ser un impulso de energía más intenso al despertar.

De acuerdo con Seiji Nishino, profesor emérito de la Universidad de Stanford, la clave es la duración de la siesta: entre 20 y 30 minutos.

Eso sí, los especialistas advierten que esta técnica no sustituye un buen descanso nocturno. “Puede ser útil en momentos puntuales, pero no reemplaza las horas de sueño necesarias”, agregó el experto.

Aun así, probar la siesta con café podría ser una estrategia sencilla. Como resume Banks: “Tómate una taza de café y luego una breve siesta: la evidencia indica que puede ayudarte a recuperar energía más rápido”.

Oliver Rossi

