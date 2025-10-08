;

VIDEO. Los Tenores, entre la eliminación de Chile del Mundial Sub 20 y la conversación con Guillermo Coppola

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas analizaron la dura derrota de La Roja ante México, hablaron con el exrepresentante de Diego Maradona y más.

En la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de octubre, nuestros panelistas analizaron la estrepitosa eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20 tras caer ante México por 4-1.

Cristian Arcos, Danilo Díaz, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron las reacciones de Nicolás Córdova una vez terminado el encuentro, la opinión de los jugadores acerca de su continuidad y amistoso de la selección adulta ante Perú de este viernes.

Además, anticiparon el partido de Colo Colo y Deportes Puerto Montt de esta tarde y conversaron sobre diversos temas con Guillermo Coppola, reconocido exrepresentante de Diego Maradona.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también vivieron una versión del once de Manolo, donde se armo un equipo relacionado a los veedores del fútbol.

