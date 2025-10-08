Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo pese a renovar un año más: “Me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor”

Arturo Vidal habló en la antesala del amistoso que jugará Colo Colo ante Deportes Puerto Montt este miércoles, en el Estadio Chinquihue.

De entrada, el volante albo remarcó que necesitan mantener el ritmo de juego durante el parón del torneo local. “Estos amistosos sirven mucho, ya que el campeonato está parado por mucho tiempo. Nosotros necesitamos jugar para agarrar ritmo, porque esta última etapa del torneo será muy importante para intentar meternos en copas internacionales”, señaló.

“Nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores. Estamos a 7 puntos del segundo (O’Higgins), todavía tenemos opciones de clasificar. Quedan 7 partidos, y si los ganamos todos, se puede dar”, comentó el “King” sobre la situación del “Cacique” en el Campeonato Nacional.

“Estoy feliz por la renovación, pero nada es seguro”

Por otro lado, Arturo Vidal abordó su renovación con Colo Colo para el 2026. “Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Me renovaron un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”, sostuvo.

“Yo estoy contento, porque Colo Colo es mi casa, me gusta jugar acá y me gusta la gente, así que vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo de este año y después veremos qué es lo que viene. Estoy feliz por la renovación, pero nada es seguro”, agregó el mediocampista, poniendo en su duda su continuidad en el club.

En la misma línea, aclaró: “Todo depende de cómo se da este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, al contrario, ayudaré a mi equipo, porque lo amo”.

Por último, el futbolista de 38 años aseguró que “sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de una copa internacional con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente… Sería muy feo, sería un fracaso”.