“Chile es uno de los países que cubro y me encantaría llevar otro Alexis Sánchez al Arsenal, pero tienen que mejorar muchísimo”

Jonathan Vidallé, exfutbolista argentino que jugó en Chile en 1997 (Provincial Osorno), hoy se desempeña como jefe de scouts del Arsenal para Sudamérica. Fue quien descubrió a Marcelo Allende en 2016 y lo llevó a entrenar al club de Londres, donde fue apadrinado por Alexis Sánchez.

En diálogo con ADN Deportes, Vidallé analizó lo que está pasando con la exportación de jugadores chilenos a Europa y abordó algunos casos en particular.

Pregunta: ¿Actualmente al jugador chileno se le está haciendo más difícil llegar a Europa o es similar a lo que ocurría antes?

Respuesta: En Chile se frenó un poquito la exportación. Pienso que la materia prima en Sudamérica, en general, siempre está. Argentina y Brasil son productores, sacan jugadores y se van acomodando a un nivel alto o equipos medios de Europa. Destinos, siempre hay. Chile, lamentablemente, bajó un poco el nivel, decayó el torneo local, y hablo no solamente de primera división, sino de la competitividad de sus inferiores. Ahí es donde Chile tiene que hacer hincapié porque no se vio más cierto tipo de jugadores.

P: ¿Cuáles son las claves para que salgan jugadores exportables?

R: El chileno perdió un poco el potrero, la calle, hoy el camino es profesionalizar y trabajar con buenos formadores, psicólogos y nutricionistas. Por biotipo, el chileno no es un jugador alto, de una buena estructura, salvo algunos. Deben tratar de salir a jugar torneos Sub 16, Sub 18 o invitar a clubes extranjeros como hacía Católica a fin de año. Si el jugador chileno oscila entre un metro setenta y un metro ochenta, tiene que ser fuerte. Ejemplos hay, Loyola está jugando muy bien. Marcelo Díaz y Charles Aránguiz hicieron grandes carreras, es clave la mentalidad, la cabeza, ahí es donde más tiene que trabajar Chile.

P: ¿Qué le pareció la campaña de Chile en el Mundial Sub 20?

R: Mira, yo soy Lead Scout de Arsenal para toda Sudamérica y no estaba llegando mucho material de calidad. A Chile le está costando. Al final, los resultados son una consecuencia. Sé que Córdova trabaja muy bien, conozco a Hernán Caputo que también es un profesional serio y capaz, ambos con metodología trataron o están intentando mejorar, pero algo ocurre, no está alcanzando. No me pone contento porque Chile es uno de los países que cubro y me gustaría que haya jugadores exportables. Me encantaría llevar otro Alexis Sánchez al Arsenal, pero tienen que mejorar muchísimo todavía.

P: ¿Le sorprendió que Chile terminara último en las clasificatorias?

R: La verdad que no tanto, esto es causa y efecto y cuando las cosas van mal, se deteriora todo. Argentina, por ejemplo, tiene bastantes jugadores, muchos juegan en Europa y eso también te da una ventaja, pero en general la competición en Sudamérica bajó un poco. Chile también estuvo complicado con los entrenadores, nunca dio con la persona justa, falló la tecla, al flaco Gareca no le fue bien. Pienso que deben hacer borrón y cuenta nueva y tratar de encontrar un buen entrenador. Chile tiene material, pero hay que saber llevar a los chicos, manejarlos, el jugador de acá tiene una cabeza que es un poco complicada.

P: Dice que el jugador chileno tiene una cabeza complicada. ¿Algún ejemplo?

R: En Boca está Carlos Palacios y me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española. Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura y lo seguí de ahí en adelante. Uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca, pero lo limita un poco su cabeza porque si ese chico tuviera mejor mentalidad brillaría aún más. Obviamente, su carrera es indiscutible, pero podría rendir un poco más en la selección o hacerse líder como Arturo Vidal o Gary Medel.

P: ¿Está de acuerdo con que el jugador joven pase por una liga de segunda línea en Europa y desde ahí pegue el salto, como probablemente ocurra con Darío Osorio?

R: A Darío Osorio le veo similitudes con Di María cuando empezó, porque tiene esa característica de extremo inteligente, hábil en el uno contra uno, que sabe enganchar para adentro y terminar bien, pero quizá le faltaba para dar un salto mayor. Por ejemplo, ir al Arsenal era un paso demasiado grande, gigante, entonces a veces es mejor pasar a ligas como México, Holanda, Portugal o Dinamarca. Es lo más adecuado para terminar de formar al jugador, que acabe de tomar confianza, explotar todas sus virtudes y ver ahí para qué está, obviamente con otra mentalidad.

P: También está el factor de los representantes…

R: En este tipo de decisiones incide mucho la visión del club y del representante. Muchas veces hay gente que solo quiere hacer dinero con este tipo de futbolistas y los llevan a clubes inadecuados donde después no rinden. Uno cuando es jugador piensa que puede jugar en el Real Madrid y te crees el mejor de todos, pero no es así y quien te debe poner los pies en la tierra es tu papá, tu mamá o tu agente.

P: Usted llevó a Marcelo Allende a probarse al Arsenal cuando tenía 17 años. Hoy tiene 26. ¿Está para ir a Europa?

R: Marcelo creció bastante. Para mí, es un gran jugador, un chico muy inteligente. Cuando lo descubrí, le veía cosas de Santi Cazorla, sobre todo por su estatura y físico. Pero como dije antes, el físico a veces influye. En esa posición hoy son animales. Hoy tenemos un Martín Zubimendi que no es tan grandote, pero depende en qué equipo juegues, qué entrenador te dirija y cuál sea tu estilo de juego. Jugadores así, en Arsenal y Manchester City, pueden jugar porque siempre tienen el balón, porque siempre tienen la posesión.

P: ¿Su recuerdo de Alexis Sánchez en el Arsenal?

R: El mejor, siempre rindió. Es un gran jugador, excelente profesional. No he tratado mucho con él, pero en Arsenal anduvo muy bien y ganó títulos. Lamenté cuando por el Manchester United perdió esa final con el Chelsea (2019).

P: ¿Qué recuerdos tiene de su época de futbolista en Chile?

R: Muy lindos, me ayudó un montón a la carrera que hice después. Jugué en Provincial Osorno y me iba a Colo Colo que era lo que había soñado, anhelaba salir a la cancha en la Noche Alba y sentir esa adrenalina en un estadio lleno. No se dio porque surgió la posibilidad de irme por Hugo Rubio al fútbol europeo. Viajé al Inter de Italia a hacer una prueba de quince días y al final me terminé quedando doce años en Italia y uno en Suiza, así que hice mi carrera allá. En Chile jugué con el pelado Díaz, el flaco Medina, Gioino, Lencina, Caputto, a algunos los veo y sigo teniendo una relación como en aquella época de juventud en el sur de Chile.