VIDEO. “Pedí muchas cosas que no se pudieron hacer”: el descargo de Nicolás Córdova tras la eliminación del Mundial Sub 20

El entrenador de La Roja cuestionó la falta de partidos de preparación con público antes de la cita planetaria.

Javier Catalán

Chile quedó eliminado de su Mundial Sub 20 en los octavos de final tras una vergonzosa actuación ante México, que goleó por 4-1 al equipo dirigido por Nicolás Córdova. Una vez consumada la eliminación, el entrenador conversó con la prensa y, fiel a su estilo, intentó maquillar el fracaso vivido en Valparaíso.

“México fue superior en el primer tiempo, sobre todo en la tenencia de la pelota, aunque sin tanta profundidad. Luego logramos equiparar y tener ocasiones claras de gol, que ha sido la gran falencia que hemos tenido en este Mundial: no concretar todo lo que generamos”, comenzó diciendo el técnico a la transmisión de DSports.

Al ser consultado por los errores de sus jugadores al momento de decidir qué hacer dentro del campo y cómo corregir esas situaciones, respondió: “Las tomas de decisiones no se trabajan en una semana, se forman en un proceso de siete u ocho años. Yo no me puedo hacer cargo del proceso anterior; me hago cargo de los chicos de ahora. Este trabajo está enfocado precisamente en la toma de decisiones, y la forma de entrenar va en base a eso”.

“Por las características propias de un Mundial, creo que se hicieron muy buenas cosas en los tres primeros partidos, aunque sin la consistencia necesaria para sostener 90 minutos a gran nivel. Hoy con México, salvando las diferencias, pasó lo mismo”, agregó el DT.

Luego, en zona mixta, se refirió al nerviosismo que mostraron sus dirigidos ante un ambiente hostil. “Pedí muchas cosas que no se pudieron hacer, desconozco los motivos, pero no pasa solo por eso. Esto ha ocurrido muchas veces, antes de la generación 2007 también hubo un Mundial y Chile quedó eliminado en octavos”, señaló.

No somos una selección potencia a nivel juvenil, y eso lo tenemos que asumir y trabajar mucho. A los jugadores solo puedo agradecerles, porque han tenido un compromiso espectacular desde el primer día”, cerró Nicolás Córdova.

