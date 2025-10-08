Chile vs Perú: qué canal transmitirá el amistoso de La Roja este viernes 10 de octubre

Chile y Perú protagonizarán una vez más el Clásico del Pacífico, enfrentándose en un partido amistoso válido por la fecha FIFA de octubre.

La Roja, con Sebastián Miranda como técnico interino, se medirá contra la Bicolor este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Qué canal transmitirá el amistoso entre Chile y Perú?

ESPN será el canal encargado de transmitir en vivo este amistoso que disputará la selección chilena frente al combinado peruano.

Además, el partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming, Disney+, en la cual hay que estar suscrito para poder acceder a su contenido.