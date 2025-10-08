“Deja una huella imborrable”: Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol está de luto. Este miércoles, luego de una larga batalla contra el cáncer, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años.

La noticia conmocionó especialmente al balompié sudamericano, y los clubes donde el DT dejó su huella no tardaron en expresar su dolor y enviar mensajes de condolencia.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, escribió el cuadro xeneize en redes sociales, donde Russo tuvo su última experiencia como técnico y conquistó la Copa Libertadores de 2007.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, agregó el club.

Por su parte, San Lorenzo publicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!“.

Otro de los clubes que dirigió el estratega argentino, Rosario Central, también dejó un breve y sentido mensaje en sus redes sociales. “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”, señalaron desde el cuadro canalla.

En tanto, otras instituciones como la AFA y Conmebol se sumaron a las condolencias: “La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.

Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

