Detienen a hombre acusado de violar a varias mujeres en San Bernardo: las contactó por falsas entrevistas de trabajo

Desde la Fiscalía sostienen que se trata de un violador en serie, acreditando su participación en tres ataques, además indagan otros seis más.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI detuvo a un hombre de 36 años acusado de cometer violaciones contra varias mujeres en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el sujeto contactaba a sus víctimas por falsas entrevistas de trabajo. Luego, al reunirse con ellas, las llevaba bajo amenazas a lugares apartados y las agredía sexualmente.

Desde la Fiscalía señalan que el acusado cometió tres ataques, pero hay otros seis casos más que se indaga su posible participación. Ante esto, hablan de un violador en serie.

Se espera que el hombre sea formalizado esta tarde en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde el ente persecutor podría solicitar ampliar la detención, en vista de los numerosos antecedentes que exhibirán en la audiencia.

