Era menor de edad en el ataque: detienen al implicado número 20 por atentado al molino Grollmus en Contulmo

El ataque, reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche como un “sabotaje en apoyo a los presos mapuches”, dejó tres personas heridas.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Era menor de edad en el ataque: detienen al implicado número 20 por atentado al molino Grollmus en Contulmo / Hans Scott

Durante este miércoles, fue detenido un nuevo sospechoso por el atentado al molino de la familia Grollmus, ocurrido en Contulmo en 2022, en el violento asalto que dejó tres personas heridas y destruyó por completo el histórico recinto.

Se trata de un joven identificado con las iniciales S.R.P., quien al momento del ataque era menor de edad y que, según la Fiscalía, habría participado junto a miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche en el ataque.

Concretamente, la captura se concretó en la comuna de Tirúa, tras diligencias coordinadas entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y la Armada en sector.

El ataque, perpetrado el 29 de agosto de 2022, fue reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche como un “sabotaje en apoyo a los presos mapuches”, mientras que desde el Gobierno fue calificado como un atentado terrorista.

Con esta nueva detención, el Ministerio Público reafirmó su tesis de que se trató de un ataque planificado y ejecutado por una célula coordinada.

