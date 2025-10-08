Con el tránsito suspendido: continúan los trabajos por rotura de matriz que inundó paso bajo nivel en San Bernardo

Equipos municipales y de emergencia continúan durante este miércoles las labores de limpieza y reparación tras la rotura de una matriz bajo el paso bajo nivel Aníbal Pinto, en la línea Colón de San Bernardo, que provocó una inundación con aguas servidas y mantiene el tránsito completamente suspendido.

El desborde afectó a un bus del sistema Red que quedó atrapado bajo el puente, obligando a evacuar a los pasajeros con escaleras.

El alcalde Christopher White criticó la demora en la respuesta de las autoridades, señalando que “si esto hubiera ocurrido en Providencia o en Las Condes, probablemente hubiesen llegado helicópteros y esto ya estaría resuelto”.

Desde el municipio informaron que el paso bajo nivel permanecerá cerrado, lo que complica el acceso hacia la Autopista Central, aunque se descartó riesgo sanitario para el Hospital Parroquial de la comuna.