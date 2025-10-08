;

Daniel Jadue llega en silencio al tribunal para preparación de su juicio oral por el caso Farmacias Populares

La audiencia se realiza luego de que la Corte Suprema aceptara revisar un recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde, que busca reabrir la causa y detener el proceso de forma temporal.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / VICTOR HUENANTE

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), arribó este miércoles al Centro de Justicia de Santiago junto a su esposa, Anjuli Tostes, para participar en la audiencia de preparación de su juicio oral en el denominado caso Farmacias Populares. Tal como ha sido habitual, el exjefe comunal evitó entregar declaraciones a la prensa.

La cita judicial se desarrolla tras la decisión de la Corte Suprema de acoger a trámite el recurso de amparo presentado por su defensa, con el cual buscan reabrir la investigación y suspender temporalmente el proceso.

El objetivo, según su equipo jurídico, es contar con el tiempo necesario para que Jadue pueda presentarse como candidato a diputado por el Distrito 9 en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

ADN

Agencia Uno / Diego Martin

Sin embargo, su eventual participación en la contienda parlamentaria sigue en duda. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió excluirlo del padrón electoral, precisamente por su calidad de acusado en una causa penal, lo que lo deja fuera de competencia mientras la Corte Suprema no resuelva el fondo del amparo.

ADN

En la acusación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó un total de 18 años de presidio en su contra por cuatro delitos consumados: fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

En detalle, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por fraude al fisco; tres años y un día por estafa; 820 días por cohecho; y 541 días por delito concursal, además de multas que superan los $19 millones.

De no prosperar el recurso ante la Suprema, el proceso continuará con la apertura del juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de Jadue en el manejo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), caso que podría marcar un antes y un después en su futuro político y judicial.

