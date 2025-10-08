Uno menos: Chile sufre una baja para enfrentar a Perú en el amistoso por fecha FIFA
La Roja perdió a un defensor de cara al duelo contra la selección peruana, el cual se jugará en La Florida.
La selección chilena ya tiene una baja confirmada para disputar el amistoso de fecha FIFA contra Perú. Se trata del defensa central, Iván Román.
Según información de ADN Deportes, el zaguero del Atlético Mineiro sufrió una fractura de muñeca y no podrá jugar ante el combinado peruano.
Además, en La Roja hay un grado de preocupación por el volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, quien no participó del entrenamiento de esta mañana debido a un cuadro febril.
Chile y Perú se enfrentarán este viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
