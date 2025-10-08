;

VIDEOS. Aníbal Mosa aborda la posibilidad de que Arturo Vidal no continúe en Colo Colo: “Sus actos hablan por sí solos”

“Él siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba”, comentó el presidente de Blanco y Negro.

Un verdadero terremoto se ha generado en Colo Colo tras las declaraciones de Arturo Vidal, quien puso en duda su continuidad en el equipo para la próxima temporada.

Uno que no podía quedarse callado ante esta situación fue Aníbal Mosa, presidente del club, quien se refirió a las palabras del “King” y, además, entregó novedades sobre el proyecto del nuevo Estadio Monumental.

Esto habla de lo leal que es Arturo, sus actos hablan por sí solos. Él siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar; esperemos que sea a la Copa Libertadores”, declaró a ESPN.

“Este ha sido un año bien accidentado y espero que clasifiquemos y podamos reforzar al equipo para ir a competir a una copa con Arturo Vidal también”, agregó el dirigente.

Al ser consultado por el avance en el proyecto de remodelación del estadio, Mosa comentó: “Nosotros estamos trabajando lento, pero seguro. Hemos hecho dos cosas importantes: ya tenemos un plan de negocios y también encargamos un preproyecto”.

“Ahora tenemos que dar con la compañía que nos va a ir a buscar los recursos, donde hemos tenido cuatro o cinco alternativas top a nivel mundial. Ojalá seguir avanzando en este sueño de todos los colocolinos, que es tener una ‘Ruca’ nueva”, sentenció Mosa.

