Venía al Mundial Sub 20: condenan a directivo del fútbol japonés por posesión de pornografía infantil

Masanaga Kageyama, trabajador de la Federación Japonesa de Fútbol, fue detenido cuando hacía escala en Francia.

Un miembro de la Federación Japonesa de Fútbol fue detenido en París mientras viajaba a Chile para asistir al Mundial Sub 20, tras ser sorprendido mirando pornografía infantil en el avión.

Según informa Le Parisien, Masanaga Kageyama fue visto por el personal de la aeronave, quienes alertaron a las autoridades. El hombre fue arrestado una vez que desembarcó en la ciudad de Bobigny.

El tribunal de ese municipio lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso y a pagar una multa de 5.000 euros (aproximadamente 5.516.000 pesos chilenos) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de un menor de 15 años.

Además, el japonés no podrá participar en actividades vinculadas a menores de 10 años y se le prohibió ingresar a Francia durante el mismo período.

Según lo reporta el medio, el hombre de 58 años reconoció los hechos y declaró sentirse profundamente avergonzado por lo sucedido.

La Federación Japonesa de Fútbol emitió un comunicado señalando que “su contrato será rescindido con efecto inmediato” y que “considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y el desorden provocado”.

