DT de España y el paso a cuartos de final del Mundial Sub 20: "Hemos podido encontrar el juego que solemos hacer"

La selección de España se transformó en el primer elenco clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub 20 tras eliminar a Ucrania en Valparaíso.

“Bastante contento, este pase es lo que buscábamos, una nueva victoria ante un rival que nos ha puesto las cosas bastante difíciles. Hemos podido encontrar el juego que solemos hacer. El equipo venía de apenas dos días de descanso, para el siguiente tendremos un día más y eso nos vendrá mejor”, remarcó el DT hispano, Paco Gallardo, sin tener preferencia por un próximo rival, que puede ser Sudáfrica o Colombia.

“No prefiero a ninguno, a quien sea que nos toque intentaremos afrontarlo de la mejor forma posible. Lo importante era estar”, recalcó, junto con desestimar que ya sean candidatos para pelear por el título.

“No somos favoritos. Vamos partido a partido. Hay que tener el máximo respeto por todos los equipos e intentaremos ganar el siguiente partido”, apuntó Paco Gallardo.

Todo en pos de que España pueda superar la “maldición” que les ha impedido superar cuartos de final de un Mundial Sub 20 desde 2003, cuando fueron subcampeones.

“Todos los equipos son totalmente diferentes. Ganamos el 99, pero venimos a hacer nuestro torneo hasta donde nos ve. Hay que esperar qué rival nos tocará el sábado, en Talca. Habrá que prepararlo bien”, cerró el entrenador hispano.