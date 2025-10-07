;

VIDEO. Figura de Argentina lanza dardo al público chileno: “Disfrutan del Mundial Sub 20 porque quedaron fuera del otro”

Gianluca Prestianni no se tomó bien las pifias contra su selección.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

La guerra entre el público chileno y la Selección Argentina está declarada en el Mundial Sub 20.

En todos los partidos que ha disputado el combinado trasandino, las pifias han caído desde las gradas repletas de hinchas nacionales, y los jugadores de la albiceleste han sabido responder.

Tras el último encuentro de la fase de grupos, donde Argentina venció por la cuenta mínima a Italia, desde la galería del estadio Elías Figueroa volvieron a escucharse silbidos hacia los dirigidos por Diego Placente, quienes en zona mixta devolvieron el recado.

Gianluca Prestianni, atacante del Benfica, señaló: “¿La gente de Chile nos chifla? El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando de poder jugar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro”.

En octavos de final, Argentina deberá enfrentar a Nigeria este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional.

