;

Trabajadores portuarios levantan barricadas y se enfrentan con Carabineros en Valparaíso

Estas protestas se dan en medio de negociaciones con las empresas.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Trabajadores portuarios levantan barricada y se enfrentan con Carabineros en Valparaíso

Trabajadores portuarios levantan barricada y se enfrentan con Carabineros en Valparaíso

01:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la mañana de este martes, trabajadores portuarios de Valparaíso instalaron barricadas y protagonizaron serios enfrentamientos con Carabineros.

Esto se da en medio de las negociaciones que se siguen llevando adelante los trabajadores del puerto, específicamente de la empresa Report y también de la empresa Puerto Valparaíso.

Revisa también:

ADN

Las barricadas interrumpieron el tránsito en Valparaíso, en los alrededores de la Plaza Sotomayor, a una cuadra de donde se encuentra el edificio de los estibadores.

Desde dicho lugar, personas arriba del techo lanzaron piedras y elementos a carabineros, quienes acudieron para poder dispersar la situación.

Por esta situación, se registraron algunos cortes de tránsito, sin embargo, estos ya fueron normalizados.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad