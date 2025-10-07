Trabajadores portuarios levantan barricadas y se enfrentan con Carabineros en Valparaíso

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trabajadores portuarios levantan barricada y se enfrentan con Carabineros en Valparaíso

Durante la mañana de este martes, trabajadores portuarios de Valparaíso instalaron barricadas y protagonizaron serios enfrentamientos con Carabineros.

Esto se da en medio de las negociaciones que se siguen llevando adelante los trabajadores del puerto, específicamente de la empresa Report y también de la empresa Puerto Valparaíso.

Las barricadas interrumpieron el tránsito en Valparaíso, en los alrededores de la Plaza Sotomayor, a una cuadra de donde se encuentra el edificio de los estibadores.

Desde dicho lugar, personas arriba del techo lanzaron piedras y elementos a carabineros, quienes acudieron para poder dispersar la situación.

Por esta situación, se registraron algunos cortes de tránsito, sin embargo, estos ya fueron normalizados.