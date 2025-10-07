Confirman muerte de adulta mayor de 91 años tras incendio que afectó a su casa en Peñalolén

Durante la mañana de este martes, un voraz incendio afectó a una casa en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El siniestro se registró en un domicilio de calle Nevados de Incahuasi, a eso de las 05:00 horas, lugar hasta donde llegaron cerca de 80 voluntarios de Bomberos de distintas compañías.

Gracias a la rápida labor del personal de emergencia, se logró evitar que las llamas se propagaran a domicilios colindantes, e incluso la dueña de la casa afectada, una adulta mayor de 91 años, pudo salir del inmueble siniestrado por sus propios medios.

No obstante, y pese a ser trasladada hasta el Hospital Luis Tisné, la mujer perdió la vida, según consignó 24 Horas.

Tanto personal de Bomberos como policial se encuentran indagando este hecho para determinar la causas que generaron el fatal incendio.