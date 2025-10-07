;

Confirman muerte de adulta mayor de 91 años tras incendio que afectó a su casa en Peñalolén

El hecho ocurrió a primeras horas de este martes.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante la mañana de este martes, un voraz incendio afectó a una casa en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El siniestro se registró en un domicilio de calle Nevados de Incahuasi, a eso de las 05:00 horas, lugar hasta donde llegaron cerca de 80 voluntarios de Bomberos de distintas compañías.

Revisa también:

ADN

Gracias a la rápida labor del personal de emergencia, se logró evitar que las llamas se propagaran a domicilios colindantes, e incluso la dueña de la casa afectada, una adulta mayor de 91 años, pudo salir del inmueble siniestrado por sus propios medios.

No obstante, y pese a ser trasladada hasta el Hospital Luis Tisné, la mujer perdió la vida, según consignó 24 Horas.

Tanto personal de Bomberos como policial se encuentran indagando este hecho para determinar la causas que generaron el fatal incendio.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad