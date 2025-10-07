Iván Torres revela qué pasará con la lluvia pronosticada para esta semana en Santiago: “Hay que salir con...” / AgenciaUno

Durante los últimos días, el pronóstico del tiempo para Santiago ha indicado la posibilidad del regreso de la lluvia, tal como ocurrió el fin de semana pasado.

Por ejemplo, el reporte del Instituto Meteorológico de Noruega señaló que la capital podría recibir sobre 3 milímetros este sábado 11 de octubre, principalmente en sectores cordilleranos.

Eso sí, posteriormente, el meteorólogo de TVN Iván Torres salió a aclarar cuáles son las reales probabilidades de que caiga alguna gota en la región Metropolitana.

¿Puede llover esta semana en Santiago? Esto dijo Iván Torres

Según el experto, no hay posibilidad de caída de agua en la capital durante esta semana.

“No hay lluvia, a pesar de que algunos medios de difusión dicen que iba a llover el sábado”, planteó Torres en 24 Horas.

“Yo lo descarto absolutamente. También sale en el celular que iba a llover el sábado...no le haga caso”, añadió.

Lo que sí tomará protagonismo durante las jornadas venideras será el sol y las altas temperaturas. “Hay que salir con un protector solar desde temprano, desde cincuenta (FPS) hacia arriba”, sumó.

“¿Por qué vamos a tener temperaturas tan altas los próximos días? Porque comienza a perfilarse la vaguada costera”, explicó.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señala que esta semana Santiago podría alcanzar temperaturas máximas de hasta 29°C este miércoles 8 de octubre.

Tras esa jornada, los termómetros descenderán levemente y, por ejemplo, el sábado se llegará a los 21°C como tope, con cielo nublado.

Mira el reporte completo del organismo en la siguiente imagen: