Portuarios se enfrentan con Carabineros en Valparaíso: instalaron barricadas y cortaron el tránsito

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pescadores artesanales se enfrentan con Carabineros en Valparaíso: instalaron barricadas y cortaron el tránsito

Durante esta mañana se registraron manifestaciones de trabajadores portuarios en Valparaíso, específicamente en avenida Errázuriz y calle Blanco, a la altura del edificio del sindicato de estibadores y a pocas cuadras de Plaza Sotomayor.

Concretamente, los manifestantes instalaron barricadas incendiarias que mantienen interrumpido el tránsito en el acceso al puerto.

Personal de Control de Orden Público de Carabineros acudió al lugar, donde se produjeron enfrentamientos con lanzamiento de objetos contundentes y uso de gases lacrimógenos y carro lanzaguas.

Las protestas responden al quiebre en las negociaciones entre los portuarios y la empresa Report. Según se informó, las movilizaciones comenzaron en la mañana y se suman a incidentes menores ocurridos durante la tarde y noche de ayer.

Actualmente, la paralización del tránsito afecta a quienes se desplazan hacia la ciudad puerto, generando extensos atochamientos en el sector céntrico.