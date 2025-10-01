Portuarios se enfrentan con Carabineros en Valparaíso: instalaron barricadas y cortaron el tránsito
Las manifestaciones se originaron tras el quiebre de las negociaciones entre los trabajadores portuarios y la empresa Report.
Pescadores artesanales se enfrentan con Carabineros en Valparaíso: instalaron barricadas y cortaron el tránsito
01:44
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante esta mañana se registraron manifestaciones de trabajadores portuarios en Valparaíso, específicamente en avenida Errázuriz y calle Blanco, a la altura del edificio del sindicato de estibadores y a pocas cuadras de Plaza Sotomayor.
Concretamente, los manifestantes instalaron barricadas incendiarias que mantienen interrumpido el tránsito en el acceso al puerto.
Revisa también:
Personal de Control de Orden Público de Carabineros acudió al lugar, donde se produjeron enfrentamientos con lanzamiento de objetos contundentes y uso de gases lacrimógenos y carro lanzaguas.
Las protestas responden al quiebre en las negociaciones entre los portuarios y la empresa Report. Según se informó, las movilizaciones comenzaron en la mañana y se suman a incidentes menores ocurridos durante la tarde y noche de ayer.
Actualmente, la paralización del tránsito afecta a quienes se desplazan hacia la ciudad puerto, generando extensos atochamientos en el sector céntrico.