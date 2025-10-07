¿Qué pasó? Nicolás Córdova no pudo usar su tarjeta verde para revisar el segundo gol de México

La Roja recibió el segundo tanto de México cuando mejor jugaba en el Estadio Elías Figueroa, aunque el gol no estuvo exento de polémica.

Antes de la conquista de Iker Fimbres, Lautaro Millán reclamó una mano previa en la jugada, por lo que Nicolás Córdova intentó hacer uso de su tarjeta verde.

Cuando el entrenador chileno se dirigió al cuarto árbitro para solicitar la revisión, la respuesta fue negativa, lo que generó molestia y dudas en la banca nacional.

Finalmente, según explicó el equipo de ADN Deportes, la tarjeta verde no fue aceptada porque en cada gol el juez asistente revisa en el monitor si existen motivos para anular la jugada y, en esta ocasión, no encontró nada irregular.