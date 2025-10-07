;

¿Qué pasó? Nicolás Córdova no pudo usar su tarjeta verde para revisar el segundo gol de México

El entrenador de La Roja Sub 20 quiso revisar la jugada, pero recibió una respuesta negativa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

La Roja recibió el segundo tanto de México cuando mejor jugaba en el Estadio Elías Figueroa, aunque el gol no estuvo exento de polémica.

Antes de la conquista de Iker Fimbres, Lautaro Millán reclamó una mano previa en la jugada, por lo que Nicolás Córdova intentó hacer uso de su tarjeta verde.

Revisa también:

ADN

Cuando el entrenador chileno se dirigió al cuarto árbitro para solicitar la revisión, la respuesta fue negativa, lo que generó molestia y dudas en la banca nacional.

Finalmente, según explicó el equipo de ADN Deportes, la tarjeta verde no fue aceptada porque en cada gol el juez asistente revisa en el monitor si existen motivos para anular la jugada y, en esta ocasión, no encontró nada irregular.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad