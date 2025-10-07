El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Chile cae por la cuenta mínima ante México en los octavos de final del Mundial Sub 20, y aunque el resultado es preocupante, la verdadera tragedia casi se vive en las galerías del estadio Elías Figueroa.

Según informó el equipo de ADN Deportes presente en Valparaíso, cuando restaban pocos minutos para el final del primer tiempo, una persona presentó síntomas de un infarto, lo que generó gran preocupación entre quienes lo rodeaban.

Al percatarse de la situación, toda la tribuna Andes comenzó a pedir que se detuviera el encuentro, activándose de inmediato todos los protocolos de la FIFA, con la intervención del personal médico y de bomberos.

Según pudo confirmar este medio, la situación no pasó a mayores y el sujeto fue trasladado con normalidad a un recinto hospitalario una vez finalizado el primer tiempo en Valparaíso.