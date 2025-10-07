;

AUDIO. Preocupación en el Elías Figueroa: hincha presenta síntomas de preinfarto mientras veía a La Roja Sub 20

FIFA activó sus protocolos de seguridad al percatarse de la situación en la tribuna Andes.

Hincha chileno sufrió síntomas de preinfarto

Chile cae por la cuenta mínima ante México en los octavos de final del Mundial Sub 20, y aunque el resultado es preocupante, la verdadera tragedia casi se vive en las galerías del estadio Elías Figueroa.

Según informó el equipo de ADN Deportes presente en Valparaíso, cuando restaban pocos minutos para el final del primer tiempo, una persona presentó síntomas de un infarto, lo que generó gran preocupación entre quienes lo rodeaban.

Al percatarse de la situación, toda la tribuna Andes comenzó a pedir que se detuviera el encuentro, activándose de inmediato todos los protocolos de la FIFA, con la intervención del personal médico y de bomberos.

Según pudo confirmar este medio, la situación no pasó a mayores y el sujeto fue trasladado con normalidad a un recinto hospitalario una vez finalizado el primer tiempo en Valparaíso.

