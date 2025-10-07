;

VIDEO. De ceder un penal a abrir la cuenta: el dominio de México sobre Chile en Valparaíso

El elenco azteca solicitó fallidamente una falta en el área nacional, luego desistieron de hacerlo pese a una mano nacional y finalmente pudieron ponerse en ventaja.

Carlos Madariaga

SEBASTIAN RIOS

México demostró desde un primer momento su mejor manejo del partido ante Chile por los octavos de final del Mundial Sub 20, aun pese a la presión de la hinchada local en Valparaíso.

Al minuto 14, el DT azteca, Eduardo Arce, solicitó un posible penal, lo cual fue revisado por el VAR.

Sin embargo, el juez portugués Joao Pinheiro desestimó cobrar la falta, para desesperación de los forasteros.

Con tal de no dilapidar su segunda tarjeta verde, minutos más tarde no quisieron pedir la revisión ante una mano que parecía evidente de Javier Cárcamo.

Sin embargo, ya a los 20 minutos, tras una gran jugada colectiva, Tahiel Jiménez abrió la cuenta merecidamente para México.

