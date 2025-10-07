Presunto motochorro choca contra bus tras persecución municipal en Santiago: portaba un arma falsa
El hecho ocurrió a pocas cuadras de La Moneda luego de unas denuncias por robo.
Presunto motochorro choca contra bus tras persecución municipal en Santiago: portaba un arma falsa
01:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar casi de manera frontal con un bus del transporte público en la intersección de Nataniel Cox con Alonso de Ovalle, en pleno centro de Santiago.
De acuerdo con información policial, el bus circulaba sin pasajeros cuando el conductor de la moto, que escapaba a alta velocidad, perdió el control y chocó violentamente contra la máquina del sistema Red, a solo dos cuadras de La Moneda.
Revisa también:
Según los primeros antecedentes, inspectores municipales de Santiago habrían recibido una denuncia que apuntaba a que el motociclista participaba en un robo al estilo de los llamados “motochorros”.
En ese contexto, funcionarios iniciaron una persecución que habría provocado la huida del sujeto por Nataniel Cox.
Tras el impacto, el conductor de la moto fue trasladado en riesgo vital a la ex Posta Central, donde posteriormente salió de esa condición, aunque permanece internado con múltiples lesiones.
En el lugar se incautó un arma que portaba el herido, la cual resultó ser de fantasía.