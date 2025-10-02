Fuerte choque entre auto y bus RED deja siete heridos: entre los lesionados hay una embarazada y niños

Esta mañana se registró un accidente de tránsito que involucró a un bus de RED Movilidad y un vehículo en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, que dejó varios heridos .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Crescente Errázuriz con Campo Deportes, donde el tránsito se mantiene cortado debido al incidente.

En dicho lugar, el automóvil iba desde poniente a oriente y se habría saltado un ceda al paso , chocando contra la micro, consignó T13. A raíz de esto, al menos siete personas resultaron heridas, entre ellos cuatro niños.

Una mujer embarazada entre los heridos

A ellos se suma la conductora del auto involucrado, una mujer embarazada, junto a su hijo de 13 años. El teniente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Matías Fernández, dijo que entre los lesionados hay “dos de consideración”.

Al lugar llegó personal de Bomberos, Carabineros y seguridad municipal para trabajar en el rescate de los afectados .