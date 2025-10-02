;

Fuerte choque entre auto y bus RED deja siete heridos: entre los lesionados hay una embarazada y niños

El municipio informó que el tránsito se encuentra cortado debido al trabajo de Bomberos en el lugar del accidente.

Ruth Cárcamo

X @MuniNunoa

X @MuniNunoa

Esta mañana se registró un accidente de tránsito que involucró a un bus de RED Movilidad y un vehículo en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, que dejó varios heridos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Crescente Errázuriz con Campo Deportes, donde el tránsito se mantiene cortado debido al incidente.

Revisa también

ADN

En dicho lugar, el automóvil iba desde poniente a oriente y se habría saltado un ceda al paso, chocando contra la micro, consignó T13. A raíz de esto, al menos siete personas resultaron heridas, entre ellos cuatro niños.

Una mujer embarazada entre los heridos

A ellos se suma la conductora del auto involucrado, una mujer embarazada, junto a su hijo de 13 años. El teniente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Matías Fernández, dijo que entre los lesionados hay “dos de consideración”.

Al lugar llegó personal de Bomberos, Carabineros y seguridad municipal para trabajar en el rescate de los afectados.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad