Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco en el Persa Biobío

Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco / Foto Carabineros

Durante patrullajes al interior del Persa Biobío, personal de la 4.ª Comisaría de Santiago detuvo este lunes a un hombre de nacionalidad peruana que se encontraba en posesión de múltiples dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y tablets con indicios de haber sido robados.

Tras la verificación de los equipos, se estableció que seis de las tablets correspondían a las sustraídas del Colegio El Totoral de El Quisco, en la región de Valparaíso, el pasado 19 de agosto.

El alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, se trasladó a la comisaría y reconoció los dispositivos como propiedad municipal.

En total, Carabineros incautó 20 celulares iPhone, 2 iPad, 12 tablets y 45 teléfonos Android de distintas marcas.

El detenido fue trasladado a la unidad policial para el procedimiento de rigor, mientras continúa la investigación sobre la procedencia de los demás equipos.