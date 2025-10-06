Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco en el Persa Biobío
El operativo permitió incautar 79 equipos, incluidos los de propiedad municipal.
Durante patrullajes al interior del Persa Biobío, personal de la 4.ª Comisaría de Santiago detuvo este lunes a un hombre de nacionalidad peruana que se encontraba en posesión de múltiples dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y tablets con indicios de haber sido robados.
Tras la verificación de los equipos, se estableció que seis de las tablets correspondían a las sustraídas del Colegio El Totoral de El Quisco, en la región de Valparaíso, el pasado 19 de agosto.
El alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, se trasladó a la comisaría y reconoció los dispositivos como propiedad municipal.
En total, Carabineros incautó 20 celulares iPhone, 2 iPad, 12 tablets y 45 teléfonos Android de distintas marcas.
El detenido fue trasladado a la unidad policial para el procedimiento de rigor, mientras continúa la investigación sobre la procedencia de los demás equipos.