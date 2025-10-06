;

Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco en el Persa Biobío

El operativo permitió incautar 79 equipos, incluidos los de propiedad municipal.

Martín Neut

Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco

Carabineros recuperan tablets robadas de Colegio El Totoral de El Quisco / Foto Carabineros

Durante patrullajes al interior del Persa Biobío, personal de la 4.ª Comisaría de Santiago detuvo este lunes a un hombre de nacionalidad peruana que se encontraba en posesión de múltiples dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y tablets con indicios de haber sido robados.

Tras la verificación de los equipos, se estableció que seis de las tablets correspondían a las sustraídas del Colegio El Totoral de El Quisco, en la región de Valparaíso, el pasado 19 de agosto.

Revisa también:

ADN

El alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, se trasladó a la comisaría y reconoció los dispositivos como propiedad municipal.

En total, Carabineros incautó 20 celulares iPhone, 2 iPad, 12 tablets y 45 teléfonos Android de distintas marcas.

El detenido fue trasladado a la unidad policial para el procedimiento de rigor, mientras continúa la investigación sobre la procedencia de los demás equipos.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad