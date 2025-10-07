La furia de Córdova y los cánticos pidiendo su salida: el lado B de la eliminación de Chile del Mundial Sub 20

Este martes, La Roja Sub 20 quedó eliminada en los octavos de final del Mundial tras perder con claridad ante México.

ADN.CL estuvo presente en el Elías Figueroa de Valparaíso y acá te contamos lo que no se vio por TV.

El Elías Figueroa no se achica ante el Nacional

Después de disputar sus tres primeros partidos de la fase de grupos en el Estadio Nacional, la Roja Sub 20 se trasladó hasta el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para enfrentar los octavos de final, y la hinchada respondió con creces.

Los fanáticos chilenos coparon todos los sectores del recinto porteño y se hicieron sentir desde el arranque, con cánticos incesantes y una bandera gigante que fue desplegada en las tribunas durante la salida de los equipos al campo de juego.

La furia de Nicolás Córdova

El técnico de la selección chilena no ocultó su frustración tras el gol que abrió la cuenta para México. Corría el minuto 26 cuando Tahiel Jiménez marcó el 1-0 con una precisa definición dentro del área chilena.

De inmediato, Córdova reaccionó con furia: golpeó el suelo y se dirigió rápidamente hacia su banca para dialogar con su cuerpo técnico.

Una escena similar se repitió tras el segundo tanto, anotado por Iker Fimbres en el minuto 67. Esta vez, el DT lanzó una botella hacia el banco de suplentes, visiblemente molesto.

Como ha sido costumbre durante el torneo, ambos goles mexicanos fueron acompañados por música tradicional de ese país, reproducida por los parlantes del estadio.

La presión de los hinchas chilenos

A pesar del masivo respaldo en Valparaíso, la paciencia de los hinchas comenzó a agotarse a medida que avanzaba el encuentro. Las pifias comenzaron a escucharse desde distintos sectores del estadio, especialmente en los momentos en que México dominaba el balón y Chile no lograba generar peligro en el área rival.

Silbidos para el árbitro y la figura azteca

El árbitro portugués João Pedro Pinheiro fue blanco de duras críticas tras desestimar un posible penal a favor de Chile en el segundo tiempo. Desde las tribunas, los insultos no tardaron en llegar, con gritos que se repitieron durante varios minutos.

Tampoco se salvó la joven figura mexicana, Giberto Mora, quien fue objeto de silbidos cuando tardó en abandonar la cancha en el segundo tiempo.

Goleada y despedida con sabor amargo

Ya en la recta final del partido, Hugo Camberos se encargó de cerrar la goleada con un doblete, sellando el 4-0 definitivo que sepultó cualquier esperanza para La Roja.

Frente al contundente resultado, muchos hinchas comenzaron a abandonar el estadio antes del pitazo final, mientras que otros permanecieron en sus lugares para entonar un cántico que retumbó en el Elías Figueroa: “¡Oh… Córdova ya se va!”.