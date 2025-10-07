Muere joven de 19 años embarazada baleada en La Florida: ataque habría sido originado por la prima de su pareja

Una joven de 19 años que había resultado gravemente herida durante una balacera en la comuna de La Florida murió durante la última madrugada, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima, que tenía cuatro meses de embarazo, fue alcanzada por un disparo en la cabeza mientras se encontraba al interior de su vivienda, en un hecho ocurrido la madrugada del domingo.

El ataque se registró alrededor de las 4:00 horas en el sector de calle San José de la Estrella con Cleopatra, cuando desconocidos efectuaron varios disparos desde un vehículo hacia la casa donde se encontraba la joven junto a su pareja.

Uno de los proyectiles atravesó una pared e impactó directamente en su cabeza, dejándola en riesgo vital. Fue trasladada al Hospital Sótero del Río, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

Agencia Uno / AILEN DIAZ Ampliar

Según información preliminar, el crimen tendría un trasfondo familiar. Carabineros informó que el ataque estaría vinculado a un conflicto entre la pareja de la víctima y una prima de éste, quien habría ordenado o incluso participado en la balacera.

Durante la madrugada de este lunes se confirmó la detención de dos personas presuntamente implicadas en el homicidio: un hombre y una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada. Ambos serían parte del grupo que se movilizaba en el vehículo desde donde se efectuaron los disparos.

La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar las pericias correspondientes y levantar evidencia balística en el sitio del suceso.