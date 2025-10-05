;

Grave balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja

La mujer de 19 años, con un embarazo de cuatro meses, se encuentra hospitalizada en el Sótero del Río.

Nelson Quiroz

Tomás Golzio

Una mujer embarazada de 19 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante una balacera registrada durante la madrugada de este domingo en la comuna de La Florida.

La víctima, que cursa cuatro meses de gestación, permanece internada en el Hospital Sótero del Río, en Puente Alto.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando una persona llegó hasta el domicilio de la joven, ubicado en un pasaje residencial, y efectuó múltiples disparos en contra del inmueble.

Uno de los proyectiles atravesó una pared e impactó directamente en la cabeza de la mujer, que se encontraba al interior junto a su pareja.

Desde Carabineros se comunicó la presencia de al menos nueve impactos balísticos en la vivienda. De acuerdo con los primeros antecedentes, la autora del ataque sería una prima de la pareja de la víctima, con quien mantenía conflictos familiares previos.

En concreto, de acuerdo a la investigación preliminar, el objetivo del ataque habría sido la pareja de la víctima, producto de una rencilla anterior con su prima.

Tras el ataque, la presunta responsable huyó del lugar a bordo de un vehículo junto a otros acompañantes, quienes son buscados por las autoridades.

La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó a personal especializado de Carabineros realizar las diligencias investigativas y levantar evidencia balística en el sitio del suceso, con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de la atacante.

