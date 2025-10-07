Donald Trump ningunea a Bad Bunny y dice que no lo conoce: “Nunca he oído hablar de él”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por el anuncio de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, y su respuesta no pasó inadvertida.

“ Nunca he oído hablar de él. No sé quién es . No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, señaló el mandatario al ser preguntado por el artista puertorriqueño, quien se presentará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La polémica en torno al show creció luego de que Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, confirmara que se desplegarán agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, declaró en The Benny Show.

El entrevistador Greg Kelly insistió en el tema, asegurando que “la NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny o como sea que se llame”, y añadió que el cantante “odia a Estados Unidos, al presidente Trump, al ICE y al idioma inglés”.