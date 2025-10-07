Mario Velasco se sincera sobre su salida de Zona de Estrellas: “No estoy contento como antes”

Luego de casi una década en Zona Latina, Mario Velasco decidió dar un paso al costado de Zona de Estrellas y cerrar una de las etapas más largas de su carrera televisiva.

“No obedece a algo puntual. La venía masticando hace un tiempo, ya venía en el fondo con esta idea de cerrar el ciclo y ver para adelante qué hay en términos comunicacionales y también habiendo sembrado en otras áreas”, señaló.

El animador explicó que empezó a sentir un desgaste. “Es la explicación que le di a mi jefe y él lo sabe superbién, porque cuando tuvimos conversaciones de cómo me sentía en el canal, él sabía que en algún momento estaba muy feliz, pero de repente uno va creciendo, va teniendo distintas inquietudes, te vas proponiendo otras metas, entonces, en el fondo, fue la explicación y él me entendió al tiro”, afirmó.

“Son cosas que uno va diciendo, bueno, si esta alguna vez fue mi casa, mi lugar en el mundo, hay muchas cosas que me están diciendo que hoy no, no estoy contento como antes y, en eso, no pasa nada. Todos los trabajos van mutando y uno verá si se acomoda o no se acomoda”, complementó.

Consultado sobre si se trata de un adiós definitivo a la pantalla chica, fue claro: “Esta decisión no tiene que ver con seguir o no en la televisión. Si llega algo, espectacular”.

Finalmente, sobre el espacio que deja atrás, reflexionó: “Creo que el Zona de estrellas necesita que se renueve y eso también es parte de los ciclos. No hay mucha polémica”.