VIDEO. Dramática renuncia: Mario Velasco dijo adiós a Zona Latina en medio de polémica y tratos de “gentuza”

El animador explotó contra los seguidores del Qué te lo Digo, que se fueron en su contra en redes sociales.

Soledad Reyes

Dramática renuncia: Mario Velasco dijo adiós a Zona Latina en medio de polémica y tratos de “gentuza”

El pasado miércoles, mientras se desarrollaban los premios Cordillera, en Zona Latina Mario Velasco lideró el especial Que te lo dicen las Estrellas, para apoyar al Qué te lo Digo, que estaba nominado.

Un programa donde, en un momento, el animador explotó contra las llamadas pirañas devoradoras, que estaban haciendo varios comentarios en el canal de Youtube.

“Cara de envidiosos, vivan las pirañas... muy entretenido, ya Nico estoy listo, muy amable la interacción con la gentuza esta”, dijo Mario, epíteto que no cayó nada de bien.

De hecho, Sergio defendió a su público, y se fue contra su compañero de canal.

La renuncia de Mario Velasco

Y este viernes, el terremoto fue total en Zona Latina, ya que Mario Velasco decidió renunciar a la señal, tras una década en ésta.

Así lo informó el periodista Pablo Candia, quien señaló que se fue entre lágrimas y que la drástica decisión sería debido a un desgaste profesional, “cansancio, desgaste y agote creativo”.

“Me habla de que en este estado no se consideraba apto para liderar un equipo, en este caso el de Zona de estrellas", añadió.

