Tras separarse de Iván Núñez: Marlene de la Fuente revela que tiene 20 trabajos para mantener a sus hijos

Tras mucho tiempo lejos de los medios, Marlene de la Fuente reconstruye paso a paso su vida profesional. La periodista, actriz y relacionadora pública de 50 años, tuvo cuatro hijos —de entre 21 y 16 años— junto al conductor Iván Núñez, con quien estuvo casada hasta 2019.

Actualmente, tiene bajo su custodia a tres varones y una adolescente, y asegura que volver al trabajo ha sido una tarea difícil.

“Al mes tengo unos 20 trabajos esporádicos para reunir un sueldo que nos permita vivir bien”, contó a LUN.

Sus jornadas suelen extenderse hasta altas horas de la madrugada, pues combina encargos y colaboraciones que le permiten sostener a su familia.

“Son trabajos pequeños, que realizo en poco tiempo. Por ejemplo, el fin de semana trabajé para una agrupación relacionada con belleza, además me llamó un cliente para subir flyers de marketing digital por el Cyber, hago comunicados de prensa, conduzco un programa, etc. No le cierro las puertas a ningún trabajo de mi área”, explicó.

Tras ello, reflexionó: “Llevo seis años de renacimiento laboral. Recién puedo ingresar a trabajar como periodista, yo creo que el mercado me castiga porque estuve laboralmente fuera y me perdí la sustentabilidad que te da estar en el medio y establece lo que te deben pagar. Por eso me tocó partir de manera distinta, debí ser superhumilde”.

Estuvo 16 años dedicada exclusivamente a sus hijos

En una ocasión intentó retomar su carrera en el canal 24 Horas, pero un accidente doméstico de su hijo mayor la hizo renunciar para volver al hogar.

“Fueron 16 años dedicada ciento por ciento a mis hijos. Cuando intenté volver al medio, el mercado no me esperaba. Había quedado fuera del circuito laboral y eso se siente, sobre todo en el periodismo, donde la visibilidad es fundamental. Al principio fue superdifícil, mandaba currículums, pero costaba bastante”, reconoció.

“Me tocó salir a la calle de alguna manera con la pandemia y me tuve que reinventar con unas mascarillas (las vendía). Para mis hijos he sido madre y padre, todo lo que genero es para ellos. Hoy en día recién me llaman y me dicen Marlene, queremos que hagas esto como periodista. Eso me pone muy feliz y agradecida por cada oportunidad”, complementó.

Finalmente, para concluir, expresó: “Desafortunadamente, las mamás a veces pagamos este costo al separarnos y quedarnos en cero. En mi caso, yo no tengo un contrato mensual, por eso tengo tantos trabajos, me saco la mugre”.